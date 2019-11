Leichtathletik : Ein besonderer Lauf durch Alpen

Auch die Rennen der 29. Auflage des Alpener Stadtlaufs werden auf der Sportablage am Schulzentrum gestartet – allerdings erstmals an einem Freitag. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen 2020 wird der Stadtlauf erstmals an einem Freitag stattfinden. Und zwar am 5. Juni. Carolin Joeken wird im neuen Jahr für die LG an den Start gehen.

Carolin Joeken wird sich 2020 der LG Alpen anschließen. Die 23-jährige Finanzbeamtin wurde 2017 NRW-Meisterin auf der Straße über zehn Kilometer. Ihre Marathon-Bestzeit liegt bei 3:00:46 Stunden. „Wir freuen uns, dass sich Carolin für unseren Verein entschieden hat“, sagte LG-Laufwart Wilhelm Schmitz, der davon ausgeht, dass Joeken, die von Merkur Kleve kommt, auch beim nächsten Alpener Stadtlauf starten wird. Es ist ein ganz besonderes Event, das für den 5. Juni 2020 terminiert ist. Die 29. Auflage wird erstmals an einem Freitagabend ausgetragen. Los geht’s um 17 Uhr mit den Bambini-Läufen. Um 19.15 Uhr gehen die 5-Kilometer-Läufer auf den Rundkurs. Um 20.15 Uhr ertönt der Startschuss über zehn Kilometer. In dem Rennen geht’s auch um die Regionstitel. Schmitz: „Wir rechnen durch den Wechsel auf den Freitagabend mit 500 Teilnehmern und mehr.“

(put)