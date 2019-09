Fußball-Kreisliga B : Ein 0:5 in Kamp ist für Menzelens Trainer kein Beinbruch

Ein 0:5 in Kamp ist für Menzelens Trainer kein Beinbruch

Kreis Fußball-Kreisliga B: Rheinberg unterlag mit 1:3, machte aber Fortschritte. Vyma kassierte in Homberg sechs Treffer. Auch Labbeck unterlag hoch.

Gruppe 2: Alemannia Kamp – SV Menzelen 5:0 (3:0). Für Coach Jörg Gonschior war das Resultat kein Weltuntergang: „Die Kamper haben gezeigt, warum sie Aufstiegsaspirant sind.“ Ab der 30. Minute verlor der Gast komplett die Ordnung. Nach der Pause legte die Alemannia nach. Marcel Vacilotto (2), Gokhan Öztürk (2) und Sercan Baloglu trafen. Schon am Donnerstag wartet Veen II auf die Menzelener. Gonschior: „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe.“

Borussia Veen II – TB Rheinhausen 3:5 (2:3). „Wir haben viel zu umständlich gespielt“, resümierte Trainer Peter Werder. Trotzdem ging seine Elf durch Kamil Olejniczak in Führung. Der Vorsprung hielt nicht lange. Ein Abwehrfehler führte zum Ausgleich von Tobias Steuer. „Die Konter von TB haben dann zur Niederlage geführt“, so Werder. Benjamin Jung, Christian Gießen, Komlau Petkos und ein Eigentor sorgten für den Auswärtsdreier. Die zweite Borussia-Bude von Olejniczak sowie der Treffer von Marcel Elbers reichten nicht aus.

OSC Rheinhausen – SV Budberg II 1:1 (1:0). Im ersten Durchgang besaß der Gastgeber leichte Vorteile und erzielte das 1:0 durch Suleiman Hamse. Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich der SVB mehr Spielanteile. In der 62. Minute netzte Yanik Kehrmann nach Vorarbeit von Lennard Auweiler zum 1:1 ein.

Kreis Kleve-Geldern: TSV Weeze II – DJK Labbeck-Uedemerbruch 5:0 (3:0). Robin Stumpf war nicht in den Griff zu bekommen. Der Stürmer erzielte einen Dreierpack. Die Elf von Trainer Dirk Friedhoff rutschte auf Rang elf ab. In der zweiten Runde des Kreispokals trifft die DJK übrigens am 2. Oktober auf die SF Broekhuysen.