Handball-Nachwuchs gewinnt eigenes Turnier : Xantens E-Jugend holt sich Siegerpokal

Xanten Vier Spiele, vier Siege – die TuS-Talente schnappten sich verdient die Trophäe in Gold.

Die E-Jugend-Handballer des TuS Xanten haben als Gastgeber das Turnier in der Bahnhofshalle ohne Verlustpunkt auf Tabellenplatz eins abgeschlossen. So wurden die Gegner aus Alpen/Rheinberg, Dingden, Wesel und Rhede geschlagen. Die ersten drei Teams erhielten einen Pokal; überdies alle Kinder eine Medaille. Die Xantener, die erst seit einigen Monaten zusammenspielen, traten in der Abwehr wie im Angriff konzentriert und selbstbewust auf. Über ihren neuen Trikotsatz und den Pokal in Gold freuten sich Daan Tubbesing, Klaas-Elias van den Locht, Oscar Pichotka, Arne Höptner, Jonas Fuss, Per Frieling, Lukas Fuss, Jonas Löbe, Emil Krohn, Tom Haag, Marie Fischer, Jonathan Jansen und Dana Vogel.