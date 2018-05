Ssv Lüttingen: E-Jugend feiert Meisterschaft

Lüttingen

Vergangene Saison Tabellenzweiter, jetzt Meister - die EI-Jugend des SSV Lüttingen bejubelte in der Kreisklasse, Gruppe 3, den ganz großen Erfolg. Nach einer starken Spielzeit, in der die Fischerdörfler nur eine Niederlage hinnehmen mussten, benötigten sie in der letzten Partie auf der heimischen Kunstrasenanlage unbedingt einen Sieg, um Verfolger JSG Borth/Ossenberg hinter sich zu lassen. Bei traumhaftem Wetter gab's einen 7:2-Erfolg über den TuS Xanten. Im Anschluss bekamen die jungen SSV-Fußballer eine Meisterschale überreicht. Foto: Verein