Fußball-Kreisliga A : Durchhalteparolen beim SV Orsoy

ORSOY Fußball-A-Liga: Beim Schlusslicht fällt jetzt auch noch der Trainer aus. Am Sonntag ist der Tabellenvorletzte zu Gast.

Ein Blick auf die Tabelle der Fußball-Kreisliga A genügt, um festzustellen, dass der SV Orsoy im 101. Jahr seines Bestehens wieder der Absturz in die B-Liga droht. Ein mickriges Pünktchen, geholt beim 2:2 am ersten Spieltag in Asberg, steht bislang in der Bilanz der Grün-Weißen zu Buche. Der letzte Rang ist damit das Spiegelbild einer bislang völlig verkorksten Hinserie.