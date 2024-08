Karrierestart bei Borussia Veen Schalke-Torhüter Justin Heekeren macht sein Heimatdorf stolz

Während die Veener Fußballfans vor dem Fernseher mitfieberten, war Heekeren auch nach Abpfiff noch der gefragte Mann. Bei Sport1 juxte der 1,96-Meter-Hüne vor der Kamera im Gespräch mit Comedian Oliver Pocher. Am Sky-Mikrofon sprach der Keeper dann noch über seinen keineswegs zufällig entstandenen Assist: „Wenn man so einen Ball am Anfang hält, ist man drin. Dann denkst du, du hältst heute alles. Wenn so ein Assist danach ankommt, ist das die Kirsche auf der Torte. Das hat auch in der Vorbereitung schon funktioniert und war so gewollt.“