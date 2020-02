Reiten: Turnier in Drüpt : Drüpter Turnier mit Kostümpflicht

Marie Haustein und Paula Schober sattelten ihre Ponies und nahmen in Karnevalskostümen am Turnier teil. Foto: Verein

Alpen-Drüpt Reiten: Rund 50 Paare gingen vergangenen Samstag am Hillmannshof an den Start.

In den Wettbewerben von Führzügelprüfung bis Dressurprüfung der Klasse A gingen rund 50 Paare an den Start. Ein besonderes Highlight war die abschließende Prüfung Jump & Run. Hierbei musste derselbe Parcours bestehend aus vier Hindernissen zuerst von einer Reiter-Pferd Kombination und nach Übergabe einer Stafette von einem Läufer überwunden werden. Als schnellstes Trio konnten sich Antonia van den Berg auf Schulpony Stormy mit Läufer Timo Windhuis in weniger als 40 sek. an die Spitze setzen.