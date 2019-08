Rollkunstlaufen : Kaletta hadert mit Platz drei bei der Deutschen Meisterschaft

Rollkunst-Läuferin Tiziana Kaletta aus Alpsray konnte bei der Deutschen Meisterschaft am Ende nicht nach ganz oben aufs Podest klettern. Foto: Kaletta

Alpsray Die Rheinbergerin wollte den Titel holen, machte dafür aber zu viele Fehler. Ihre Trainerin konstatierte hinterher, dass womöglich mehr drin gewesen wäre.

Sie wollte eigentlich ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen, am Ende wurde es jedoch nur der im Vorfeld eher nicht erwartete Bronzeplatz. Tiziana Kaletta, die elfjährige Rollkunstläuferin aus Alpsray, haderte nach den Deutschen Meisterschaften in Ober-Ramstadt mit sich selbst.

Denn eigentlich hatte sich die Schülerin des Amplonius-Ggymnasiums lange und intensiv auf diesen Wettkampf vorbereitet. Fünf- bis sechsmal die Woche wurde trainiert. „Auch an den heißen Tagen, als es in der Sporthalle gefühlte 50 Grad warm war“, berichtet ihr Vater Erik Kaletta. Die Kür wurde kurzfristig von den Trainerinnen Katharina Peter sowie Tabea Finke nochmals überarbeitet und optimiert.

Während des Abschlusstrainings in Ober-Ramstadt unterstrich die Rheinbergerin noch ihre Ambitionen. 21 Läuferinnen aus acht Bundesländern starteten in Tizianas Altersklasse (Jahrgänge 2008/2009). Und als es dann ernst wurde, gelang einiges, vieles anderes aber auch nicht. Nach einem guten Flip und einem schönen Axel misslang ihr die Sprungfolge. Die neu einstudierte Sitzpirouette mit herabgesenkten Oberkörper wurde wegen eines Stopperkontakts auf dem Boden nicht gewertet. Und im Endspurt während der Linkswagenkombination, bei der Tiziana in die Sitzpirouette ging, verlor sie ihr Gleichgewicht und stürzte.