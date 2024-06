Sommerturnier beim RV Graf Haeseler Marina Welbers glänzt in der Dressur mit höchster Wertnote

Gestartet war das dreitägige Turnier mit den Jungpferdeprüfungen, in denen einmal mehr Marina Welbers vom gastgebenden Verein für Furore sorgte. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse L, in der Petra Simons und Hans-Peter Kappes den Bewegungsablauf, das Gebäude (Exterieur), die Ausstrahlung und die Geschmeidigkeit der ihnen vorgestellten Youngster in einer Wertnote zusammenfassten, brillierte Welbers auf der in den Niederlanden gezogenen Tochter des Sezuan`s Donnerhall Oliviera. Die Wertnote 9,20 (10 = ausgezeichnet) vergab das Richter-Duo für das Gesamtpaket, was unangefochten die Goldschleife bedeutete. Es war die höchste Wertnote des gesamten Sonsbecker Sommerturniers 2024. Die Siegerschärpe erhielt die Sonsbecker Amazone ebenfalls in der Dressurpferdeprüfung auf A-Niveau, in der sie Hengst Zahir (WN 8,40) an die Tete ritt.