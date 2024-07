Dressurreiterin aus Rheinberg Isabell Werth kämpft in Aachen auch um Olympia-Ticket

Jetzt soll es also die gerade einmal zehn Jahre alte Wendy richten. In Grand Prix am Donnerstag und Special am Freitag (jeweils 9 Uhr) trägt sie alle Hoffnungen. Ein solches Szenario kennt Werth bereits: 2016 hatte sie kurz vor Olympia in Rio notdürftig Stute Weihegold aus dem Hut gezaubert, die zwei Olympia-Medaillen der beiden waren der Auftakt zu einigen erfolgreichen Jahren. Ein ähnliches Märchen soll nun auch Wendy schreiben.