Dreiband-Bundesliga in Xanten : An einem Tisch mit Weltmeister Dick Jaspers

Roger Liere traf in Xanten auf den Weltranglistenersten in der Disziplin Dreiband, Dick Jaspers aus Belgien. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten In der Dreiband-Bundesliga spielte der Billardclub Xanten gegen den BC St. Wendel, der mit Dick Jaspers antrat. Der Weltranglistenerste ist ein Vollprofi zum Anfassen. Die Hausherren unterlagen die Partie mit 2:6. Gegen den BC Elversberg holte das Team um Roger Liere immerhin einen Punkt.

Es war schon ein ganz besonderer Gast, der am Sonntag im Vereinsheim des Billardclub Xanten an der Heinrich-Lensing-Straße sein außergewöhnliches Können am Queue präsentierte. Dirk Jaspers, der Weltranglistenerste in der Disziplin Dreiband, schaute mit dem BC St. Wendel vorbei. Roger Liere hatte die Ehre, gegen den sympathischen Belgier anzutreten. Der Kapitän genoss die Partie. Die deutliche Niederlage in 24 Aufnahmen war eingeplant. „Es hat richtig Spaß gemacht, natürlich hätte ich gerne ein paar mehr Bälle geholt“, resümierte Liere. Für Xanten lief der Bundesliga-Spieltag nicht so erfreulich. Nach dem 4:4 gegen den BC Elversberg ging das Duell gegen St. Wendel mit 2:6 verloren. Es war ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Der Abstand zum rettenden sechsten Platz wuchs auf sieben Punkte an. Sieben Begegnungen stehen bis zum Saisonende noch aus.

Der Rückrunden-Auftakt gegen Elversberg lief so wie gewünscht. In der ersten Runde legten Jack van Peer, der sich erst an seinen neuen Queue gewöhnen musste, gegen Klaus-Bernhard Bosel (50:40, 55 Aufnahmen) und Ramazan Durdu gegen Volker Max (50:26, 48) vor. Der Tabellenvorletzte lag mit 4:0 in Führung. In der zweiten Runde blieb die Überraschung aus. Liere hatte gegen Jef Philipoom nicht viel zu melden und holte nur 18 Bälle in 21 Aufnahmen. „Ich habe am Wochenende zweimal richtig Haue bekommen.“ Huub Wilkowski war Vize-Weltmeister Murat Coklu unterlegen (35:50, 38). Somit gab‘s einen Tabellenpunkt für die Gastgeber.

Info In fünf Wochen geht‘s auswärts weiter Nächster Spieltag Für die Xantener Dreiband-Cracks geht‘s Mitte nächsten Monats mit zwei Auswärtspartien weiter. Am 19. März wartet der Tabellensiebte BC München, am 20. März das abgeschlagene Schlusslicht ATSV Erlangen. Aus elf Spielen haben die Domstädter zehn Punkte eingesammelt.

Am Folgetag gegen St. Wendel war klar, dass es nichts mit dem angestrebten Remis werden wird. Denn die Nummer eins fiel aus. Wilkowski meldete sich erkrankt ab, so dass alle Xantener eine Position hoch rückten. Die Vorfreude auf das Treffen mit Dick Jaspers war dennoch riesengroß. Der Star der Szene ist ein Vollprofi zum Anfassen und ohne Allüren. Er stand auch in Xanten für den ein oder anderen Plausch zur Verfügung. Jaspers lobte die Atmosphäre im Vereinsheim des Gastgebers. Nachdem er Liere mit 50:24 Bälle bezwungen hatte, ging‘s für den amtierenden Weltmeister zum Flughafen nach Amsterdam. Der Flieger brachte ihn nach Wien. Jaspers spielt auch für einen österrichischen Verein um Punkte.

Gegen St. Wendel war Jack van Peer gegen Jeffrey Jorissen, die Nummer zwei der Niederlande, auf einem guten Weg, führte zwischenzeitlich mit 42:30. Doch dann machte der Favorit ernst und setzte sich noch durch (50:46, 28). Dirk Harwardt traf auf Lutz Schwab. Der Xantener war ebenfalls unterlegen (29:50, 55). Den einzigen Sieg für den Außenseiter holte Durdu, der Daniel Schwerdtfeger mit 50:38 in 51 Aufnahmen in die Knie zwang.