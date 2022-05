Dreiband-Billard: BC Xanten verstärkt sich für Zweitliga-Saison​

Auch in der 2. Bundesliga dabei: Huub Wilkowski führt in der nächsten Saison weiter als Spitzenspieler die Xantener Dreiband-Mannschaft an. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Das Dreiband-Team punktete nochmals als Absteiger am letzten Bundesliga-Spieltag. Zur neuen Saison stoßen die beiden Niederländer Wesley de Jager und Volkan Cetin dazu.

Es ist ein Bundesliga-Abstieg mit Geschmäckle. Die Dreiband-Mannschaft des Billardclub Xanten hat am letzten Doppel-Spieltag in Magdeburg nochmals gepunktet und verabschiedete sich mit 16 Zählern als Tabellensiebter von zehn Teams aus dem deutschen Oberhaus. „Wir fühlen uns in dieser Übergangssaison ein wenig wie ein Zwangsabsteiger. Dass 40 Prozent der Mannschaften runter müssen, gibt‘s in keiner anderen Sportart“, sagte Kapitän Roger Liere. Xanten werde in der 2. Liga ab September mit neuem Schwung an die Tische zurückkehren.