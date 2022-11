Nur ein Punkt aus zwei Billard-Spielen : Xantener Dreiband-Team steht in der 2. Liga neben sich

Xanten Die Mannschaft um Roger Liere, der seine beiden Partien gewann, verlor gegen Langendamm und spielte in Hamburg nur 4:4. Der Bundesliga-Absteiger konnte dennoch Tabellenplatz zwei verteidigen.

Gegen Langendamm gewann Liere gegen Sven Daske in 50 Aufnahmen (40:30). In Hamburg bezwang er Kai Vogel (60/38:37) und Wilkowski Torsten Lechelt (34/40:32). Am nächsten Doppelspieltag, 26./27. November, stehen erneut zwei Auswärtsduelle an. Es warten der BCC Witten II und BC Hilden.