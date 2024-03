Unentschieden nach 3:0-Führung Drei Tore von Nils Speicher reichen der Viktoria nicht

Die Moerser steckten allerdings nicht auf, eine taktische Umstellung fruchtete. Marc Frackowiak (69.) und Marius Dyka (73.) brachten die dezimierten Gäste zurück. Schließlich traf Danilo Gazija in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 3:3, sogar das 4:3 war für den SVS in einer wilden Schlussphase noch möglich. „Wir waren unten, haben aber an uns geglaubt. Mit zehn Mann fühlt sich das Unentschieden wie ein Sieg an. Die Einstellung der Spieler aus der zweiten Reihe war super“, resümierte SVS-Coach Michael Hoppe.