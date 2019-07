Tennis-Sommer-Saison : Die Herren 50 von SW Budberg steigen in die 2. Verbandsliga auf

Budberg Ebenfalls jubeln durften die 2. Herren um Kapitän Jona Grontzki sowie die Herren 40 mit Kapitän Jürgen Renner.

Den 1. Herren um Mario Lesic, die in der 2. Verbandsliga den zweiten Platz erreichten, folgen die 1. Herren 50 um Andreas Pfau in die 2. Verbandsliga. Die 2. Herren mit Kapitän Jona Grontzki konnten ebenfalls aufsteigen. Hier geht es von der Bezirksklasse D in die BK C.