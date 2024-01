Fußballturnier in Alpen Zehn Hobbyteams spielen um den Jubiläumspokal

Alpen feiert in 2024 ein großes Jubiläum. Vor 950 Jahren wurde die Gemeinde erstmals urkundlich erwähnt. Da wollen auch drei Sportvereine aus dem Ort gratulieren. Viktoria Alpen, Borussia Veen und der SV Menzelen richten deshalb an diesem Samstag ein Hallenturnier für Hobbyteams aus. Zehn Mannschaften haben sich dafür angemeldet. Gespielt wird am 20. Januar ab 13 Uhr in der frisch sanierten Großraumsporthalle am Schulzentrum um den Gemeindepokal, den Ortsvorsteherin Petra Bockstegers gesponsort hat.