Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften Alpener Retter bei der Jubiläums-DM in Hannover dabei

Im Einzel treten Christian Kunst in der Altersklasse (AK) 13/14, Malin Beuse, Kirsten Hense und Theresa Koch (alle offene AK) an. „Es gibt unsererseits keine großen Erwartungen, sondern nur den Wunsch, dass im optimalen Fall ein fehler- wie strafpunktfreier Wettkampf geschwommen wird, und alle mit ihren besten Leistungen dazu beitragen, dass am Ende eine gute Platzierung herausspringt“, sagte Sven Helbig aus dem Trainerteam. Die Alpener Damen-Staffel wird im letzten und somit schnellsten Lauf starten und sich im direkten Vergleich mit den besten deutschen Athletinnen ihrer AK messen. Die insgesamt 39-köpfige Alpener Mannschaft, inklusive Trainer und Betreuer, ist froh, überhaupt in Hannover dabei zu sein. Helbig: „Die selbstorganisierte Unterbringung für so eine große Mannschaft erwies sich in den letzten Monaten als sehr schwierig.“ Nach den Wettkämpfen ist die Abreise im Reisebus noch am gleichen Abend geplant.