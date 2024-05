Christina Schulte Deutsche Einzel-Meisterin Alpener Rettungsschwimmer verteidigen DM-Titel

Gleich am ersten DM-Tag, als es um die Einzeltitel ging, durften die Alpener jubeln. Thomas Janßen, Stefan Engelhardt (beide AK 55), Christina Schulte (AK 40) und Theresa Koch (AK 25) waren am Start. Und Schulte setzte sich erstmals in ihrer Karriere die DM-Krone auf. Nach den Disziplinen 100m-Retten mit Gurtretter und Flossen, wo sie den nationalen Altersklassen-Rekord verbesserte, 100m-Retten mit Flossen und 100m-Hindernis stand sie als Deutsche Meisterin fest. Koch trat im 100m-Retten mit Gurtretter und Flossen, 50m-Retten einer Puppe sowie 100m-Hindernis an. Mit Platz elf in einem starken Teilnehmerfeld mit 31 Schwimmerinnen konnte sie sehr gut leben.