Dritter Nichtantritt in dieser Saison Die DJK Wardt muss aus der Kreisliga B zurückziehen

Dass bei der DJK einiges aus dem Ruder gelaufen ist, deutete sich bereits vor der Winterpause an. Trainer Thilo Munkes, der in der kommenden Spielzeit als Co-Trainer beim Bezirksligisten TuS Xanten fungieren wird, erklärte seinen sofortigen Rücktritt. Die schlechten Trainingsbedingungen sowie zahlreiche verletzte Akteure seien mit ein Grund für den Abschied gewesen. Ein vorzeitiger Rückzug in die C-Liga stand in Wardt bereits in der Winterpause zur Debatte – auch weil nach Aussage von Munkes die spielerische Qualität für die B-Liga fehle. Die Spieler sprachen sich allerdings gegen einen vorzeitigen Rückzug aus. Vielmehr übernahm ein Spieler-Trio bestehend aus Lukas Irkens, Kevin Johann und Jonas Koch die Trainingsleitung.