90. Geburtstag im Inseldorf : Wardter Allstars siegen beim Jubiläum gegen die erste Garde

Xanten Die DJK Eintracht Wardt feierte am Wochenende ihren 90. Geburtstag. Es wurde eine bunte Feier mit Frühstück unterm Fallschirm.

(jas) Nein, die jungen Spieler haben die alten Hasen nicht absichtlich gewinnen lassen: Mit 2:6 unterlag die erste Garde der DJK Eintracht Wardt am Sonntag den Allstars des Vereins. Anlass zum Freundschaftsspiel auf dem Rasenplatz mitten im Inseldorf war das 90-jährige Bestehen des Fußballvereins. Karl-Heinz Bernhard hatte das Spiel über zwei mal 30 Minuten als Schiedsrichter geleitet, „er ist über 70 und fit wie ein Turnschuh“, sagte Walter van Wesel, seit 14 Jahren Vorsitzender der Wardter Eintracht und seit 34 Jahren im Vorstand. Das Allstar-Team setzte sich aus ehemaligen DJK-Fußballern im Alter von 35 bis 70 Jahren zusammen, beispielsweise Matthias Scholz, Gregor Joosten und Karl-Heinz Koch, der Älteste auf dem Platz. Im Tor: Marcel Frerix.

Zwei Tage wurde am Wochenende an der Platzanlage das Jubiläum gefeiert. Mit einem Dartturnier (die Dartabteilung hat Pierre André vor drei Monaten ins Leben gerufen), einem Dorffrühstück unterm Fallschirm, Wortgottesdienst, Frühschoppen, dem Spiel der Allstars gegen die Erste und einem Familientag mit Fußballkegeln und Torwandschießen. Hier war der Vorsitzende etwas enttäuscht: „Der Besuch hätte etwas besser sein können.“ Ganz anders die Resonanz bei der Typisierungsaktion, die „sehr gut“ gewesen sei. Samstagabend saß man lange unterm Fallschirm zusammen, es wurde geklönt, „ein paar haben auch getanzt“, so van Wesel.