Moerser gewinnt in Bad Wildungen Dirk Harwardt vom Billardclub Xanten Deutscher Dreiband-Meister

Am kommenden Wochenende steht für Harwardt wieder der Dreiband-Alltag an. Der Deutsche Einzel-Meister trifft mit Xanten in der Zweiten Liga (großes Billard) am Samstag, 14 Uhr, auswärts auf den BCC Witten II und am Sonntag, 11 Uhr, ebenfalls als Gast, auf den BC Hilden. Die Mannschaft des Tabellenzweiten führt Volkan Cetin an. Auch Kapitän Liere steht in beiden Begegnungen an den Tischen. In Hilden tritt der Bundesliga-Absteiger ersatzgeschwächt an. Für Jack van Peer rutscht Rudy Gerritsen an Position vier ins Team. „Wir müssen schon vier Punkte holen, wenn wir unseren Tabellenrang rechtfertigen wollen“, so Liere.