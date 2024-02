Zusammen beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Bocholt Hirsch und Hirschberger träumen vom Drittliga-Aufstieg

Bocholt/Rheinberg · An diesem Samstag startet der 1. FC Bocholt in die Rückrunde der Fußball-Regionalliga West. Der Spitzenreiter wird vom Borther und früheren MSV-Profi Dietmar Hirsch trainiert. Dem Kader gehört jetzt auch der Moerser Nicolas Hirschberger an.

01.02.2024 , 12:27 Uhr

Für Trainer Dietmar Hirsch, der in Rheinberg wohnt, und Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Bocholt setzt sich an diesem Samstag mit dem Spiel gegen die U21-Auswahl vom 1. FC Köln die Saison fort. Foto: Jakob Klos

Von Fabian Kleintges-Topoll