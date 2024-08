Wenn Team-DJ David Epp richtig aufdreht Diese Hits laufen in der Kabine des TuS Xanten

Ob in der Champions League oder der Kreisliga C – Musik darf zur Motivation vor dem Anpfiff oder nach einem ausgelassen gefeierten Sieg in keiner Fußball-Kabine fehlen. David Epp ist seit 2021 für die Playlist des TuS Xanten verantwortlich. Der damalige Co- und jetzige Cheftrainer Levin Bardehle hatte dem 22-jährigen Angreifer das Amt des Kabinen-DJs übergeben. Epp erklärt die hohe Bedeutung der Musikbox bei den Domstädtern.