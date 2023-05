Gelungene Premiere der Dressurtage Julia Miss feiert Heimsieg auf dem Xantener Tünglerhof

Julia Miss war in der Dressurprüfung der Klasse S auf dem Niveau des Prix St. Georges, in der 25 Teilnehmer um die Goldschleife kämpften, nicht zu schlagen. An den Tischen saßen im getrennten Richtverfahren Hermann Erver, Marcus Müllers und Rolf-Peter Fuß, die sich die einzelnen Lektionen peinlich genau ansahen. Dazu gehörten fliegende Galoppwechsel, Traversalen ebenso dazu wie der starke Schritt und Trab. In der gut fünf Minuten dauernden Prüfung bildete Julia Miss im Sattel des Holsteiner Hengstes Crack P eine Einheit. Aufmerksam nahm der Schimmel ihre Hilfengebung entgegen, was von Harmonie und Vertrauen zeugt. Feinfühlig hierbei die Hand der Amazone zu der in dem Zaum eingeschnallten Kandare. 816,5 Punkte (71,623 Prozent) nach den über 25 zu reitenden Lektionen bedeuten Rang eins. Mit dieser Punktzahl ließ Miss den Italiener Rocco di Piero, Eversael, auf Bellisimo‘s Bob (803; 70,439) ebenso hinter sich wie Marina Welbers, RV Graf Haeseler Sonsbeck, die mit dem Oldenburger Wallach Shanghai (801; 70,263) antrat.