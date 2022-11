Endlich wieder eine Jugendmannschaft : Die Bambinifußballer sind Labbecks Lichtblick

Bei der DJK Labbeck/Uedemerbruch spielen wieder Kinder Fußball. Trainer Janakan Nithiyananthan ist ein Zugezogener. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Der Fußballabteilung der DJK war der komplette Unterbau weggebrochen. Jetzt kann der Dorfklub wieder eine Jugendmannschaft stellen. Trainiert wird das Team von Janakan Nithiyanantha, der als Sechsjähriger aus Sri Lanka nach Deutschland kam.

Von Michael Elsing

Lange Zeit sah‘s bei der DJK Labbeck/Uedemerbruch im Bereich des Nachwuchsfußballs recht trostlos aus. Nicht ein einziges Jugendteam konnte der Verein stellen. Doch diesen Zustand wollte die DJK unbedingt ändern und bot zu Beginn des Jahres ein Schnuppertraining für Kinder im Bereich der F-Junioren und Bambini an. Die Resonanz war vielversprechend. Irgendwo zwischen 16 und 20 Kinder kamen dem Aufruf nach. Das zeigte den Verantwortlichen, dass das Interesse für den Fußball in Labbeck durchaus vorhanden ist.

Auch Janakan Nithiyananthan und Arghna Koneswaran gehörten mit ihrem Sohn Rohan zu den Teilnehmern des Schnuppertrainings. Seit vier Jahren lebt die kleine Familie in Labbeck und war, nachdem der eigene Nachwuchs nun vier Jahre alt ist, „auf der Suche nach einer Freizeitbeschäftigung für das eigene Kind“, wie es Mutter Arghna Koneswaran schildert. Die 32-Jährige ist in Deutschland geboren, hat ihre Wurzeln allerdings in Sri Lanka. Ebenso wie ihr Mann Janakan Nithiyananthan, der im Alter von sechs Jahren nach Deutschland kam.

„Wir wollten unbedingt, dass unser Kind in Nordrhein-Westfalen aufwächst und sind in Labbeck sehr herzlich aufgenommen worden“, sagt Koneswaran, die mit ihrem Mann zwischenzeitlich im Schwarzwald gelebt hatte. Aber mit dem Besuch des Schnuppertrainings war es für die Familie Nithiyananthan/Koneswaran nicht getan. Denn über Kim van Leyen, Leiterin der „Power-Frauen“ bei der DJK Labbeck/Uedemerbruch, kam der Kontakt zum Vorstand Dorfklub zustande. Denn schließlich ging‘s auch darum, einen Übungsleiter oder eine Übungsleiterin für die neue Jugendmannschaft zu finden.

Koneswaran und ihr Mann waren hierfür durchaus prädestiniert. Sie spielte früher in Leverkusen Fußball, er in Bottrop. „Trotzdem hatten wir anfangs Bedenken, weil man uns hier nicht ganz so gut kennt“, so Arghna Koneswaran. Doch im Austausch mit dem Vorstand wurden diese Bedenken schnell zerstreut. Und so leitete Janakan Nithiyananthan Anfang August erstmals das Training der Bambini bei der DJK Labbeck/Uedemerbruch. Auch da waren wieder 16 Kinder mit von der Partie.

„Wir mussten dann zwar einige Spieler darauf hinweisen, dass sie aufgrund ihres Alters nicht mehr in der Bambini-Mannschaft spielen können und künftig lediglich am Training teilnehmen können. Das hat dazu geführt, dass wir einige Kinder verloren haben. Dafür sind allerdings neue Kids hinzugekommen, sodass wir aktuell bei 14 Kindern stehen“, sagt Koneswaran. Den regulären Spielbetrieb will die DJK mit ihrem jungen Team in der kommenden Saison aufnehmen. Bis dahin wird jeden Freitag auf dem Rasenplatz an der Marienbaumer Straße fleißig trainiert. Die Trikots samt Hosen und Stutzen sind schon da. Hans-Jürgen Brunngraber hat sie gesponsort.