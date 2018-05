Lokalsport: Deutsche Meister im Wasser

Alpen Bei den nationalen Titelkämpfen der Senioren trumpfen die Alpener Rettungsschwimmer auf.

Am ersten Wettkampftag kam's in der Altersklasse (AK) 50 zu einem vereinsinternen Duell um den Titel zwischen Josef Kilders und Thomas Janßen. Sie traten in einer Mehrkampfwertung gegeneinander an. Schon in der ersten Disziplin - 50 Meter Retten einer Puppe - wurde klar, dass es an der Spitze ein knappes Duell zwischen den Alpener Startern werden würde. Beide blieben mit ihren Zeiten unter dem deutschen AK-Rekord in dieser Disziplin. Die Entscheidung fiel erst im 100-m-Hindernisschwimmen. Kilders hielt den knappen Punkte-Vorsprung und holte sich zum dritten Mal in Folge den nationalen Meistertitel in seiner Altersklasse. Janßen wurde Zweiter. In der abschließenden Disziplin schwamm er nochmals deutschen Rekord.