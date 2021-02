Neuer Termin gefunden : Verlegt: Cross-DM in Sonsbeck soll erst am 18. Dezember steigen

Verlegt: Cross-DM in Sonsbeck soll erst am 18. Dezember steigen

Sonsbeck Die ursprünglich für den 6. März geplante Veranstaltung soll aufgrund der Corona-Pandemie erst Ende des Jahres stattfinden. Die offizielle Rückmeldung des DLV steht allerdings noch aus.

So treten die schnellsten deutschen Crossläufer erst am Samstag, 18. Dezember, auf der Sonsbecker Anlage auf den verschiedenen Strecken gegeneinander an, wie René Niersmann aus der Leichtathletik-Abteilung des SV Sonsbeck am gestrigen Montag auf Nachfrage mitteilte.