Lokalsport: Deutliche Pleite bei "Paccos" Abschied

Budberg Fußball-Bezirksliga: Der SV Budberg war gestern dem 1. FC Kleve II mit 2:5 unterlegen.

"Wir haben in der ersten Halbzeit nicht stattgefunden. Kleve hat das aber auch gut gemacht", fand Jetten. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gastgeber allerdings deutlich verbessert und kamen unmittelbar nach Wiederanpfiff durch den gerade eingewechselten Robin Morawa zum 1:4 (46.). Ab der 67. Minute spielte der SVB nach dem zweiten Klever Platzverweis sogar in doppelter Überzahl, konnte daraus aber keinen großen Profit mehr schlagen. Zwar dominierte Budberg das Geschehen, doch die Spieler ließen die letzte Konsequenz vermissen und leisteten sich zu viele Ungenauigkeiten. Erst in der Nachspielzeit, nach dem zwischenzeitlichen 1:5 der Gäste (76.), landete der Ball noch einmal im Tor der Schwanenstädter. Benedikt Franke traf.

"Alles in allem waren wir einfach nicht giftig genug. Kleve hingegen ist genau so aufgetreten, wie ich es von einer Mannschaft im Abstiegskampf erwarten würde", lobte Jetten den Gegner. Die Niederlage nach zuletzt zehn Spielen ohne Pleite in Folge bezeichnete der Budberger Trainer als "Betriebsunfall." Der wurde dann auch so schnell wie möglich abgehakt, um die anschließende Saison-Abschlussfeier noch zu genießen.