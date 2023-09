Der Vorsitzende bleibt an Bord Detlev Geuyen macht es noch einmal

Allgemein wurde beklagt, dass sich nur noch wenige Menschen bereit erklärten, in Vereinen Verantwortung zu übernehmen – was sich auch an diesem Abend bei den Vorstandswahlen zeigen sollte. „Es sind immer nur einige wenige, die bereit sind, Posten zu bekleiden, die ein regelmäßiges Engagement verlangen“, erklärte der Vorsitzende Detlev Geuyen, der für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stand. „Man macht es ja gerne, weil einem viel an dem Verein liegt.“ Das gelte nicht nur für den Vorsitzenden, sondern auch für viele andere, die sich für den Verein engagierten.