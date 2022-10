Handball-Landesliga : Schwafheim dominiert das Derby in Lintfort

Kreis Im Lokalduell der Handball-Landesliga setzt sich der SV Schwafheim beim TuS Lintfort mit zehn Treffern Differenz durch. Dagegen kassiert der SV Neukirchen eine klare Niederlage gegen Kaarst/Büttgen.

Die Gäste waren von der ersten Sekunde an hoch konzentriert, setzten sich schnell ab und führten nach 17 Minuten bereits mit 10:2, was schon einer Vorentscheidung gleich kam. „Wir haben in der ersten Halbzeit einfach zu lange auf unsere ersten Tore warten müssen“, ärgerte sich der Lintforter Trainer Andreas Michalak. „Von der robusten Abwehr der Schwafheimer haben wir uns den Schneid abkaufen lassen.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht mehr viel. Die Gäste waren das überlegene Team, nutzten die Fehler der Hausherren eiskalt aus und konnten so ihren Vorsprung verwalten. „Das war heute eine sehr disziplinierte Vorstellung von uns und meiner Meinung nach auch ein verdienter Sieg“, so Wiedemann. Natürlich zeigte sich sein Gegenüber weniger zufrieden. Michalak: „Die Deckung war noch okay. Am Ende haben wir aufgemacht und so wohl noch mehr Tore kassiert, als nötig. Leider fand ich die Leistung der Schiedsrichter etwas zu einseitig. Aber auch wenn das besser gewesen wäre, hätten wir mit unserer Angriffsleistung nicht gewonnen.“