Fußball-Oberliga Für den SV Sonsbeck zählt nur ein „Dreier“ gegen das Schlusslicht

Sebastian Leurs und Nozomu Nonaka vom SV Sonsbeck haben in dieser Oberliga-Spielzeit bislang jeweils einen Saison-Treffer erzielt. Beide netzten in der Partie beim FSV Duisburg (3:1). Also bei der Mannschaft, gegen die die Rot-Weißen an Christi Himmelfahrt zur ungewohnten Zeit (Anstoß 13 Uhr) unbedingt weiter für den Klassenerhalt punkten wollen. Alles andere als ein Sieg auf heimischem Rasen am viertletzten Spieltag akzeptiert Trainer Heinrich Losing nicht. Der FSV ist längst abgestiegen. Den Klassenverbleib können die Sonsbecker am Donnerstag noch nicht eintüten, wohl aber am nächsten Sonntag beim TVD Velbert.