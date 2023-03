Fußball-Oberliga Warum der SV Sonsbeck gegen den 1. FC Kleve nur Außenseiter ist

Die Torflaute Der SV Sonsbeck hat in den sieben Partien in 2023 erst vier Treffer erzielt. Von den Angreifern gelang lediglich Denis Massold ein Tor. Trainer Heinrich Losing will aber nichts von einem Stürmerproblem wissen: „Das wäre zu einfach. Wir erspielen uns zu wenig Torchancen. Es fehlt die Gier, gerade, um sich in den Eins-gegen-eins-Situationen durchzusetzen.“ Um den Negtivtrend zu erklären, dafür reicht allein ein Blick auf die Ausfallliste der vergangenen Wochen. In den zurückliegenden Partien musste Losing seine Startelf immer wieder umbauen. Gegen den VfB Homberg saßen lediglich drei Auswechselspieler auf der Bank. „Die personellen Probleme sollen keine Ausrede sein, aber es macht gerade die Trainingsarbeit extrem schwierig“, meint der Coach. „Und Spieler, die wieder zurückkommen, sind nicht gleich bei hundert Prozent.“ Dem SVS ist zudem die mentale Stärke abhanden gekommen.



Die Ausgangslage Kleve hat in diesem Jahr erst einmal verloren und steht mit 39 Zählern auf Rang zehn. Sonsbeck kommt auf 35 Punkte und wird von den anderen Aufsteigern Hamborn 07 (35) und MSV Düsseldorf (34) eingerahmt. „Für mich war immer klar, dass Kleve die Kurve bekommt. Allein was die Erfahrung in der Oberliga angeht, da kann meine Mannschaft nicht mithalten“, so Losing. Sein Team sei Außenseiter und benötige für ein positives Resultat viel Spielglück. Alexander Maas und Ahma Alzedaue fallen aus. Mit Philipp Elspaß, Jonas Holzum (beide erkrankt) sowie Luca Janßen (Adduktorenprobleme) kann der Coach wohl ebenfalls nicht planen.