Lokalsport: Der SV Menzelen feiert ersten Sieg seit November 2017

Kreis Sie können es doch noch: Nach elf Spielen ohne Sieg haben die B-Liga-Fußballer der SV Menzelen gestern mal wieder drei Punkte eingefahren. Eine deutliche Pleite gab's für den SV Budberg III gegen den zukünftigen A-Ligisten FC Rumeln/Kaldenhausen.

Fichte Linfort - SV Menzelen 0:2 (0:1). Frank Griesdorn, Trainer des SVM, jubelte zusammen mit seiner Mannschaft über den vierten Saison-Sieg. "Ich freue mich vor allem für die Spieler. Wir haben uns endlich wieder belohnt, nachdem wir zuletzt auch viel Pech hatten", so Griesdorn. Personell konnte der Coach nach längerer Zeit aus dem vollen Schöpfen und sah insgesamt einen verdienten Erfolg seines Teams. Fabian Kirsch und Belim Jakupovic sicherten dem SVM nach über sechs Monaten mit ihren Toren mal wieder einen Sieg.

MSV Moers II - SV Sonsbeck III 4:6 (2:1). Zur Pause musste beim SVS gegen das Tabellenschlusslicht nachjustiert werden. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Sonsbecker nach einer schwachen Vorstellung mit 1:2 zurück. Im zweiten Durchgang ging es hin und her. Zunächst drehte der SVS die Partie und lag 4:2 in Führung, ehe der MSV mit zwei Treffern wieder auf Unentschieden stellte. Zwei Tore von Daniel Archut in der Nachspielzeit sicherten den Gästen dann doch noch den späten Sieg. Archut erzielte insgesamt drei Treffer, außerdem trafen Luis Kürvers, Christoph Lomme und Malte Roeling für Sonsbeck.