Triathlon : Ihr härtester Wettkampf

Rheinberg/Xanten Der Hawaii-Ironman liegt hinter Sascha Hubbert und Fernando Concha vom Triathlon Team Rheinberg. Dass die zwei das Ziel erreicht haben, verbuchen sie als großen Erfolg. Die Bedingungen waren extrem.

Zehn Kilometer der Marathon-Distanz lagen hinter Sascha Hubbert. Rund 50 Minuten hatte er auf der welligen Laufstrecke ohne Schatten benötigt. „Eine gute Zeit habe ich da schon abgeschrieben. Es ging nur noch ums Ankommen“, sagte Hubbert vom Triathlon Team Rheinberg nach dem Ironman auf Hawaii. In 9:48:01 Stunden überquerte er schließlich die Ziellinie. Sein Vereinskollege Fernando Concha war ebenfalls „fix und fertig“. Der Xantener benötigte 9:51:49 Stunden. Hinter ihnen liegt der härteste Wettkampf ihrer Karriere. Darin waren sie sich einig.

Am Morgen vor dem Ironman hatte Hubbert schon befürchtet, dass er sich von seinem Vorhaben, einen vorderen Platz in seiner Altersklasse zu belegen, verabschieden muss. Der 29-Jährige ging mit einer Muskelverhärtung im Rücken an den Start. Hubbert: „Das lange Sitzen im Flugzeug und ein zu weiches Bett um Appartement führten wohl zu der Verletzung.“