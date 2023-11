Fußball-Oberligist spielt am Samstag in Straelen Bei Sonsbecks Denis Massold ist der Knoten geplatzt

Info

SV Straelen Der Mannschaft von Sunay Acar ist es in den vergangenen Wochen nicht gelungen, die gezeigten Leistungen mit den erzielten Ergebnissen im Einklang zu bringen. Hauptursächlich für den unbefriedigenden Ertrag ist die mangelnde Torausbeute. Personell ist die Lage bei den Gastgebern weiter angespannt. Innenverteidiger Kenan Hreljic steckt weiter in Bosnien fest, Hirotaka Yamada klagt über Schulterprobleme, Leon Schütz hat nach seinem Muskelfaserriss gerade erst mit Lauftraining begonnen, und Spielmacher Issak Kang brummt eine Gelb-Rote-Sperre ab. Auf der Ersatzbank werden zwei Angreifer plus zwei Kicker sitzen, die zusammen erst 17 Oberliga-Minuten vorweisen.