Nach erneutem Spielabbruch in Asterlagen Sonderbericht des Schiedsrichters offenbart die Details

Natürlich wurde in dieser Woche in den Trainingseinheiten der Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten ausgiebig über die Vorkommnisse des vergangenen Sonntags beim TuS Asterlagen gesprochen. Der Auftritt endete bei einer 2:0-Führung für die Gäste abrupt in der Pause, weil der Unparteiische die Partie nach 45 Minuten abgebrochen hatte. „Die Spieler haben ein Gedankenprotokoll fürs Sportgericht angefertigt, sofern wir uns äußern sollen“, sagt Trainer Johannes Bothen vor der nächsten Heimpartie am Sonntag, 15 Uhr, gegen den Kevelaerer SV. Zu Gast am Fürstenberg ist also die Mannschaft, die am 8. September wegen Sicherheitsbedenken nicht in Asterlagen angetreten war.