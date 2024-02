Am 25. Februar im Fürstenberg-Stadion Was sich dieses Jahr beim Xantener Stadioncross ändert

Online-Anmeldungen bei www.taf-timing.de sind noch bis Mittwoch, 21. Februar, 18 Uhr – Nachmeldungen am Veranstaltungstag vor Ort für eine zusätzliche Gebühr von drei Euro – möglich. Im vergangenen Jahr gab es 476 Anmeldungen. 403 Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene kamen letztlich ins Ziel. „Schön wäre es, wenn wir an diese Zahlen rankommen würden. Das wird allerdings nicht einfach, weil am Tag zuvor der zweite Teil der Duisburger Winterlaufserie stattfindet. Das wird uns wahrscheinlich einige Erwachsene kosten. Und natürlich muss auch das Wetter mitspielen“, sagt Christoph Verhalen. Immerhin hat schon einer der Vorjahressieger seine Zusage gegeben. Der Gocher Luca Fröhling hatte bei der vierten Auflage das Rennen über die Mittelstrecke für sich entschieden und will seinen Titel verteidigen.