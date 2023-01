Fußball-Masters-Turnier der Niederrhein-Schiedsrichter in Bottrop Moerser Kreis-Auswahl stellt Spaß in den Vordergrund

Sie wird beim Schiedsrichter-Masters an diesem Wochenende zu den ältesten Mannschaften gehören, die Auswahl aus dem Fußball-Kreis Moers. Nach dreijähriger Pause kommen die Unparteiischen aus dem Niederrhein-Verband an diesem Wochenende in der Dieter-Rens-Halle in Bottrop zusammen, um den Turniersieger 2023 auszuspielen. 13 Kreis-Teams sind dabei. Die Moerser Truppe, die von Norbert Hammerschmidt betreut wird, trifft in der Gruppe B auf Remscheid, Mönchengladbach/Viersen, Kempen/Krefeld, Rees/Bocholt sowie Solingen. „Wir wollen Spaß haben und schauen dann, was möglich ist“, sagt Schiri-Obmann Jakob Klos. Die ersten vier Mannschaften je Gruppe erreichen das Viertelfinale. Für die Moerser Auswahl spielen Klos, Andreas Temming, Dieter Cao, Dustin Sikorski, Julian Strunk, Lilly Berndtsen, Samet Alpaydin, Sascha Radusch, Stefan Verfürth, Steffen Schmitz, Bosko Tarbuk und Marlon Theissen.