Posten des Senioren-Obmanns bleibt unbesetzt Torhüter Martin neuer Fußballer-Abteilungsleiter beim SV Orsoy

Danyon Tobias Martin ist der Rückhalt der Mannschaft und hat maßgeblichen Anteil daran, dass der SV Orsoy im Kampf um die Aufstiegsplätze in der Kreisliga B ein gewichtiges Wort mitredet. Doch Ende dieser Saison ist für den Torhüter Schluss. Der 30-Jährige beendet seine aktive Laufbahn. Einen Schlussstrich zieht er aber nicht in Orsoy. Der Keeper wird Funktionär. Martin wurde am Donnerstag auf der Jahreshauptversammlung der Fußballer einstimmig zum neuen Abteilungsvorsitzenden gewählt.