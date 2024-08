Platzwart Daniel „Oggy“ Spengler So arbeitet der Rasenpapst des SV Sonsbeck

Neben seinem großen Rasentraktor hat Spengler auch noch einen kleineren Rasenmäher sowie einen kleinen Traktor mit Anhänger in seinem Fuhrpark. Der Traktor wird für den Transport des Materials wie zum Beispiel Sand benötigt. Die Technik und die Reparaturen an den Geräten übernimmt er auch selbst. Spengler verrät allerdings auch, dass ein Kunstrasenplatz fast genauso viel Arbeit benötigt, wie eine Naturrasen. Nur der Schwerpunkt ist ein anderer: „Beim Kunstrasen fallen tiefe Reinigungsarbeiten an sowie Rasenhalme aufbürsten, Granulat und die Stresszonen nacharbeiten“, so der Experte, der auch stolz auf den aktuellen Zustand des Kunstrasen ist. „Nach fast 16 Jahren haben wir immer noch keine Reparaturarbeiten am Platz vornehmen müssen. Bei anderen Kunstrasenplätzen in der näheren Umgebung kann man schon einige, erneuerte Stellen sehen.“