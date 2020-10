Basketball : Romans sind weiter am Ball

Xanten Die Xantener Sporthallen sind nicht gesperrt, die Mannschaften trainieren mit Hygienekonzept. Vorstandsmitglied Tim Schreurs findet es okay, dass die Saison erst in 2021 beginnt.

Schon nach der virtuellen Diskussionsrunde war klar, dass der WBV reagieren würde auf die hohen Inzidenzzahlen. Der Saisonstart wurde wenig später in den Januar 2021 verschoben. Der Geschäftsführer der Romans bringt Verständnis für den Beschluss auf: „Ein Saisonstart auf Biegen und Brechen durchzudrücken, wäre falsch gewesen. Die Gesundheit geht schließlich vor. Wichtig ist, dass der Trainingsbetrieb nicht gefährdet wird.“ Während in einigen umliegenden Städten die Hallen gesperrt wurden, ist das in Xanten nicht der Fall. Die acht Mannschaften, die der Vorstand am Spielbetrieb angemeldet hat, können weiter ihre Körbe werfen. Auch, „weil wir ein funktionierendes Hygienekonzept haben“, so Schreurs.