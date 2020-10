Kostenpflichtiger Inhalt: Corona stoppt auch Tischtennis-Spieler : Zwangspause an der Platte

Das Desinfizieren der Platte allein schützt nicht vor dem Coronavirus. Auch die Tischtennis-Mannschaften aus Rheinberg werden erst im neuen Jahr wieder um Punkte spielen. Foto: dpa/Marius Becker

Rheinberg Nach der Verbandsentscheidung geht die Tischtennis-Saison in abgespeckter Form erst im Januar weiter. Wir hörten uns in den Vereinen um, was die Spieler über die Unterbrechung und den Modus denken.