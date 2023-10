Choas um Sportstätten in Rheinberg Concordia-Verantwortliche fühlen sich hinters Licht geführt

„Seit etwa zehn Jahren sind wir mit der Planung des Sportstättenkonzepts dran – und jetzt tauchen plötzlich alte Verträge auf. Das ist zumindest einmal suspekt“, sagt Concordia-Geschäftsführer Dennis Tenge am Mittwoch auf Nachfrage. Ein zentraler Punkt bei der Verschmelzung der beiden Fußball-Abteilungen des TuS 08 Rheinberg und von Concordia Ossenberg sei die Modernisierung der Sportstätten an der Xantener Straße gewesen. „Wir haben die Anlage in Ossenberg bewusst aufgegeben, weil Kosten gespart werden sollten“, so Tenge. Entsprechend sei der Neubau der Sportstätten an der Xantener Straße ein zentraler Punkt in der gesamten Vereinsgestaltung. „Wir sind infolge der in den vergangenen Jahren gefassten Beschlüsse davon ausgegangen, dass unsere Priorität mit der von Stadt und Politik übereinstimmt. Die aktuellen Entwicklungen sind für uns mehr als überraschend.“