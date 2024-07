Nach Winter-Triumph in der Halle Concordia Rheinberg ist nun doppelter Fußball-Stadtmeister

Schützenhilfe erhielt die Wranik-Truppe vom SV Millingen, der mit seinem 1:0-Erfolg über den SV Budberg II den Weg für die Gastgeber frei machte und so trotz des sonnigen Wetters am Sonntag für lange Gesichter im Budberger Lager sorgte. Wie in den Jahren zuvor war der SVB mit seiner zweiten Mannschaft vertreten. Somit kämpften vier A-Liga-Teams und der TuS Borth als einziger B-Ligist um die Stadtkrone. Den einzigen SVM-Treffer gegen den Titelverteidiger erzielte bereits nach vier Minuten Maurice Diebels. Allerdings mussten die Millinger den knappen Erfolg, der am Ende Rang zwei bedeutete, teuer bezahlen. Yannik Manko verletzte sich in der ersten Halbzeit so schwer, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.