Fußball-Verband soll endlich für Fakten sorgen : Concordia Rheinberg fordert vom FVN den Saisonabbruch

Rheinberg Der jüngst gegründete Fußballverein appelliert an den Verband Niederrhein, eine schnelle Entscheidung zu treffen, um den Klubs eine Perspektive und „Luft zum Atmen“ zu geben.

In einem Schreiben von Concordia Rheinberg an den Fußball-Verband Niederrhein, das der zweite Vorsitzende Frank Baumbach unserer Redaktion auch per Mail geschickt hat, appelliert der jüngst gegründete Klub, die unterbrochene Saison 2020/21 abzubrechen. In einer Online-Sitzung mit Trainern, Spielervertretern und Vorstand seien die Vorstellungen über eine Weiterführung oder einen Abbruch der Saison ausgetauscht worden. Man sei zu der Überzeugung gekommen, dass die Spielzeit nicht fortgesetzt werden könne. Im Vorfeld habe der Verein noch versucht, auch die anderen Klubs aus Rheinberg für den Appell mit ins Boot zu holen. Dazu habe es allerdings kein positives Signal gegeben.