So lief der 24. Spieltag der A-Liga Acht-Tore-Spektakel im Rheinberger Fußball-Käfig

Duelle zwischen Concordia Rheinberg und Viktoria Alpen boten in der Vergangenheit oft ein Spektakel. So war’s auch am 24. Spieltag der Kreisliga A. Die Concordia lag schon mit 1:3 hinten und gewann am Ende mit 5:3 (1:2). Edis Junuzovic sorgte mit einem späten Doppelpack für die Entscheidung.