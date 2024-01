Fußball-A-Ligist testet gegen SV Sonsbeck Thomas Haal bleibt Trainer von Borussia Veen

Apropos Terlinden: Für ihn ist es am Freitag ein besonderes Testspiel, das um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er beim SV Sonsbeck, schoss seine Treffer unter anderem in der Oberliga. Für die Borussia ist es die erste Vorbereitungspartie nach der Winterpause. Und nach dem Abpfiff werden sich die Wege der beiden Mannschaften nicht gleich trennen. Gemeinsam geht’s in die Vereinsgaststätte „Zur Deutschen Flotte“, die in einigen Monaten zumachen wird. Auf Initiative des SVS-Vorsitzenden Marc Lemkens kam der Testkick beim A-Ligisten zustande. Bei einem privaten Treffen mit Jan Terlinden, dessen Eltern die Gaststätte betreiben, sei das Thema aufgekommen. „Ich finde es schade, dass immer mehr urige Kneipen verschwinden. Und da wir ein gutes Verhältnis zur Borussia haben und auch Zuschauer aus Veen zu unseren Oberliga-Spielen kommen, haben ich mich bei Trainer Heinrich Losing erkundigt, ob er einem Testspiel zustimmen würde“, so Lemkens.