Frauenfußball : Comeback statt Ende der Laufbahn

BUDBERG Vor einem Jahr war Claudia vom Eyser weit davon entfernt, auf den Fußballplatz zurückzukehren. Doch mittlerweile hat die junge Mutter ihren Kreuzbandriss auskuriert und steht dem SV Budberg bald wieder zur Verfügung.

Am 9. August testet der SVB gegen einen Bundesligisten : Budberg in der Breite besser aufgestellt

Nimmt man die Position der Torhüterin einmal aus, zählt Claudia vom Eyser in der Tat dank ihres Blicks für die Situation und ihrer kämpferischen Einstellung zu jenen Spielerinnen, denen das Fußballfeld keine Grenzen aufweist. „Sie kann das Spiel leiten, kann in der Abwehr eingesetzt werden und ist zudem auch noch torgefährlich“, sagt Budbergs Coach über seine „Allround-Akteurin“, die aus dem Duisburger Westen stammt, in Rheinhausen lebt und im dortigen, auf dem Logportgelände beheimateten Institut für Energie- und Umwelttechnik Forschungsarbeit im Bereich der Wasseraufbereitung betreibt.

Ihre ersten Schritte auf dem Fußballplatz fanden im Nachwuchsbereich des ehemaligen FCR Duisburg statt. Es folgte ein Abstecher zu Germania Ratingen. Als dort die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde, wechselte Claudia vom Eyser zum Regionalligisten GSV Moers, dessen Trikot sie fast zehn Jahre trug. 2014 ging‘s in die Nachbarschaft. Sie tauschte das gelb-schwarze Trikot gegen ein schwarz-weißes, die Farben des damals in der Niederrheinliga spielenden Budberger Clubs. Aufstieg in die Regionalliga, Abstieg, im Sommer 2018 dann der erneute Aufstieg – in inzwischen mehr als 100 Spielen mit mehr als 30 Toren gab es durchaus auch Rückschläge für die Neu-Budbergerin. Doch in der Summe gab es mehr zu feiern mit einer Mannschaft, in der der Zusammenhalt stets groß geschrieben wird.