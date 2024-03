Fußball-Oberligist empfängt Schonnebeck Elspaß-Brüder beim SV Sonsbeck weiter vereint

Für Oberliga-Fußballer Christoph Elspaß waren die vergangenen zwei Wochen außergewöhnlich. Da beim SV Sonsbeck mit Jona Scholz und Jannik Hinsenkamp die beiden Vertreter von Stammkeeper Jonas Holzum ausfielen, fand sich der Zollbeamte plötzlich als zweiter Keeper in der Aufstellung wieder und ließ sich vor den Partien gegen Mülheim und in Ratingen warmschießen. Obwohl der 29-jährige Defensivakteur zuletzt in der F-Jugend im Tor stand, machte er dabei eine gute Figur. Beim Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen die Spielvereinigung Schonnebeck kann Elspaß die Handschuhe auslassen, da Scholz in den Kader zurückkehrt.