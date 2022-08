Christian Gatzki startet in Xanten : Triathlon-Premiere mit 46 Jahren

Christian Gatzki während einer Trainingsfahrt zur Vorbereitung auf den Triathlon in Xanten. Im Hintergrund die Spicherer Höhen unweit der deutsch-französischen Grenze. Foto: Gatzki

Xanten Christian Gatzki wird beim Nibelungen-Triathlon des TuS Xanten am Wochenende erstmalig wettkampfmäßig auf die Schwimm-, Rad- und Laufstrecken gehen. Der Saarländer entdeckte seine Leidenschaft für den Ausdauersport in Istanbul.

Sport spielt im Leben von Christian Gatzki immer schon eine gewichtige Rolle. „Ich habe in meinen jungen Jahren alle üblichen Sportarten ausprobiert – Fußball, Volleyball, Badminton, Tischtennis, Golf, Radfahren, Joggen“, sagt der 46-Jährige. Nur Triathlon, der stand nicht auf seiner Liste. Und wäre er nicht aus beruflichen Gründen 2006 für fünf Jahre nach Istanbul gezogen, hätte er den Kampf gegen die Uhr und den inneren Schweinehund bei dem Ausdauer-Dreikampf vielleicht auch niemals ausgefochten.

Am kommenden Sonntag, 4. September, wird er ihn zum ersten Mal wettkampfmäßig aufnehmen. Beim Nibelungen-Triathlon des TuS Xanten geht Gatzki über die Olympische Distanz an den Start. 1319 Aktive haben sich für die 36. Auflage angemeldet. Heißt für ihn: 1500 Meter schwimmen, 42 Kilometer Rad fahren und zehn Kilometer laufen. Eine bestimmte Zeit hat er nicht anvisiert. „Ich gebe mein Bestes, ankommen ist das Ziel“, so der promovierte Wirtschaftswissenschaftler. Grund dafür, dass er mal den Golfschläger aus der Hand legen und sich dem Laufen, Radfahren und Schwimmen widmen würde, hatte die Nähe der Millionen-Metropole Istanbul zum Marmarameer. „Hier kann man Kilometer für Kilometer an der Uferpromenade großartig joggen“, beschreibt Gatzki seine Motivation, mit dem Laufen zu beginnen und sich Tag für Tag, Monat für Monat zu steigern.

Info Kuriositäten beim Nibelungen-Triathlon 1993 24 Stunden vor dem Start muss ein Teil der Laufstrecke verlegt und neu eingemessen werden – wegen Überflutung. 1994 Aufbau des Zieleinlaufs im APX erst in der Nacht vor dem Wettkampf, da am Vorabend ein Rockkonzert stattfindet. 1994 Der Schwimmstart muss um 45 Minuten verlegt werden – wegen Nebels. 1996 Fans stürmen die APX-Arena wegen Joey Kelly, der als Teilnehmer dabei ist. 1998 Zieleinlauf im APX muss verlegt werden – wegen Überflutung der Arena. Wassermassen werden am Abend vor dem Wettkampf herausgepumpt. 2000 Zieleinlauf muss von der Arena zur römischen Tempelanlage verlegt werden, da dort am ersten September-Wochenende kurzfristig ein Konzert stattfindet. 2013 Der Triathlon wird zum Duathlon, da Blaualgen in der Xantener Südsee das Schwimmen verhindern.

„Ausdauersport lässt mich total abschalten, auf mich und das Hier und Jetzt konzentrieren. Daher laufe ich auch ohne Musik oder so, sondern mag die Umgebung genießen“, begründet der 1976 in Naumburg an der Saale in Sachsen-Anhalt geborene Sportler, der für einen international tätigen Handelskonzern arbeitet und für diesen bisher zwei Mal für mehrere Jahre ins Ausland gegangen ist – in die Türkei (Istanbul) und nach Polen (Warschau).

Seit 2021 arbeitet Gatzki in Saarbrücken, mit seiner Frau lebt er im etwa zehn Kilometer entfernten Spicheren auf der französischen Seite der Grenze. In Polen begann der 46-Jährige, das Thema Joggen auszubauen, intensiver zu trainieren und auch an Wettkämpfen teilzunehmen. Zuerst über zehn Kilometer, dann Halbmarathon und schließlich den Warschau-Marathon. Zurück in Düsseldorf hat er das Laufen beibehalten, ist beim Düsseldorf-Marathon an den Start gegangen. Aber auch das Radfahren hat ihn nie wirklich losgelassen. Er unternahm Radtouren am Rhein und an der Ruhr, 100 bis 200 Kilometer lange Tagestouren mit Freunden. „Ich hatte also schon zwei der drei Triathlon-Sportarten im Gepäck. Schwimmen kam dann in den vergangenen Jahren hinzu, wo ich auch hier die Leidenschaft entwickelte.“